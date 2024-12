I prezzi dei voli nazionali durante le festività natalizie sono schizzati alle stelle! Alcune tratte hanno superato i 600 euro a passeggero. Secondo quanto riportato da Assoutenti, che monitora costantemente l’andamento dei prezzi nel settore, chi desidera volare tra il 21 dicembre e il 6 gennaio si troverà a fronteggiare aumenti significativi. Ad esempio, un volo da Genova a Catania in classe “economy” può arrivare a costare ben 623 euro, anche se si è disposti a partire a orari meno comodi, come la mattina presto o la sera tardi.

La destinazione più cara: Catania

Le tratte dirette verso la Sicilia sono tra le più costose. Per esempio, chi vola da Trieste a Catania dovrà spendere almeno 445 euro, mentre un volo da Firenze per la stessa destinazione costa 412 euro. Ancora più alto il prezzo per chi parte da Bologna per Palermo, con una tariffa che parte da 402 euro. Chi parte da Milano, invece, troverà voli per Catania a partire da 395 euro, ma i prezzi possono salire vertiginosamente fino a 889 euro, a seconda della compagnia aerea, degli orari di partenza e degli scali scelti. O ancora, per volare da Roma a Catania si parte da 363 euro, mentre per Palermo il costo scende leggermente a 330 euro.

Caro voli per le isole

La Sicilia non è l’unica isola ad affrontare il caro voli durante le festività natalizie, insieme a lei anche la Sardegna. Nonostante tutto per la Sardegna, i prezzi sono relativamente più bassi: per un volo da Torino a Cagliari si parte da 251 euro, da Venezia da 228 euro, mentre Milano è la città con il volo più economico per Cagliari, con un prezzo minimo di 147 euro. Tuttavia, anche su questa rotta i prezzi possono salire drasticamente, arrivando fino a 1.228 euro.

Siciliani isolati durante le festività natalizie

A questi prezzi bisogna aggiungere i costi extra per il bagaglio a mano o la scelta del posto a sedere, che fanno lievitare ulteriormente il costo finale del volo.

“Viaggiare in Italia durante le festività è ormai un vero salasso”, afferma il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi. Nonostante gli appelli dei consumatori e le promesse politiche, l’emergenza dei “caro-voli” sottolinea Assourtenti.

Ogni anno e ogni estate si ripresenta lo stesso problema. I cittadini siciliani si ritrovano impossibilitati a tornare a casa. A poco servono le agevolazioni per i residenti. Il costo da affrontare rimane comunque troppo alto per le famiglie. I cittadini continuano a pagare prezzi altissimi, e la situazione non sembra destinata a migliorare.