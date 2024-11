Grande partecipazione all’avviso regionale per interventi contro la siccità, promosso dal commissario delegato all’emergenza idrica per l’agricoltura, Dario Cartabellotta. Sono state presentate 3.045 richieste di contributi a fondo perduto, di cui 3.011 da singoli agricoltori, 20 da imprese associate e 14 dai Comuni.

Gli interventi mirati

I finanziamenti, per un totale di 17,5 milioni di euro, saranno destinati a interventi come:

Captazione, raccolta e stoccaggio delle acque a uso agricolo e zootecnico

Costruzione di nuove vasche e serbatoi

Realizzazione o miglioramento di pozzi esistenti

Installazione di impianti di mini-desalinizzazione.

Ulteriori 20 milioni di euro saranno stanziati con il nuovo disegno di legge di Stabilità, già approvato dal governo regionale.

Le parole del presidente Schifani

“Già entro fine anno – ha dichiarato il presidente della Regione, Renato Schifani – saranno pronti i decreti di finanziamento. Gli imprenditori potranno avviare i lavori per garantire l’acqua necessaria alle loro aziende. Questo è un ulteriore sostegno agli agricoltori, che stanno affrontando una crisi idrica senza precedenti”.

Schifani ha inoltre sottolineato il lavoro del governo regionale per affrontare l’emergenza: “Abbiamo stanziato centinaia di milioni e introdotto misure come i bandi per il miglioramento delle infrastrutture irrigue e il bonus fieno per il settore zootecnico. Aiutare l’agricoltura, comparto fondamentale per l’economia siciliana, è una priorità”.