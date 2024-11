Black Friday 2024: è finalmente arrivato e Catania si prepara a vivere giornate all’insegna dello shopping conveniente. Se sei alla ricerca di offerte imperdibili, la città offre una vasta gamma di opzioni grazie ai negozi situati nei principali centri commerciali e nelle vie dello shopping. Scopri dove andare per approfittare di sconti esclusivi e occasioni speciali.

Offerte Black Friday 2024: Coin Catania

Coin Catania si conferma una delle mete principali per il Black Friday. Lo store propone una vasta gamma di sconti su moda, accessori, prodotti per la casa e articoli di bellezza. Approfitta delle promozioni su brand esclusivi e di alta qualità per rinnovare il tuo guardaroba o trovare regali perfetti per Natale.

Sephora: bellezza e cura a prezzi scontati

Gli appassionati di make-up e skincare non possono perdere le offerte da Sephora. Per il Black Friday 2024, il celebre negozio di cosmetici propone sconti su trucchi, profumi e trattamenti di bellezza delle migliori marche, con promozioni che includono anche cofanetti esclusivi perfetti per i regali di Natale.

Euronics, Black Friday 2024: tecnologia a prezzi bassi

Se il tuo obiettivo è la tecnologia, Euronics è il posto giusto. Durante il Black Friday 2024, potrai trovare offerte imperdibili su smartphone, laptop, elettrodomestici e prodotti per la smart home. Dai televisori di ultima generazione ai gadget tech più desiderati, Euronics soddisfa le esigenze di ogni appassionato di elettronica.

Decathlon: attrezzatura sportiva in promozione

Per gli amanti dello sport e del tempo libero, Decathlon offre sconti su abbigliamento tecnico, attrezzature e accessori. Che tu sia un runner, un appassionato di palestra o uno sportivo outdoor, il Black Friday 2024 è l’occasione perfetta per aggiornare la tua attrezzatura risparmiando.

Porte di Catania, Black Friday 2024: un’esperienza di shopping unica

Il Centro Commerciale Auchan Porte di Catania è una delle mete preferite per il Black Friday. Con decine di negozi come Sephora, Euronics e Decathlon, offre un’ampia selezione di articoli in promozione. Da non perdere le offerte dedicate ai clienti della Galleria: moda, elettronica, sport e bellezza a prezzi super convenienti.