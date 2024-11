La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 farà tappa anche a Catania il 18 dicembre 2025. L’annuncio è stato fatto dal Comitato Organizzatore durante la presentazione degli itinerari del Viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica. Questo viaggio attraverserà l’Italia, celebrando lo Spirito Italiano e unendo le comunità locali con un evento straordinario.

Tappe in Sicilia

Oltre a Catania, la Fiamma toccherà anche le città di Palermo, Agrigento e Siracusa, prima di proseguire verso Reggio Calabria. Ogni tappa si concluderà con l’accensione del braciere, un momento simbolico di festa e partecipazione collettiva.

In occasione dell’arrivo della Fiamma, Catania ospiterà spettacoli musicali, performance artistiche e attività coinvolgenti con la partecipazione delle comunità locali. Questi eventi celebreranno i valori olimpici e paralimpici, ispirando le nuove generazioni allo sport.

Un Simbolo di unità e pace

Il Viaggio della Fiamma rappresenta un simbolo di unità e pace, portando con sé un messaggio universale che trascende confini e differenze. Il passaggio della Fiamma riflette i valori di Amicizia, Pace, Speranza e Spirito di Squadra.

“Ogni tappa sarà un’occasione per celebrare il potere dello sport nel costruire ponti e abbattere barriere”, ha dichiarato Giovanni Malagò, presidente di Fondazione Milano Cortina 2026. La Fiamma porterà calore e un senso di comunità che solo lo sport sa trasmettere, coinvolgendo milioni di persone in un evento globale che segna l’inizio di un importante capitolo per l’Italia.