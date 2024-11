Sono ufficialmente aperti i casting per partecipare alla nuova edizione di Affari Tuoi 2025, il celebre game show di Rai Uno. Dopo il successo degli anni passati, il programma, condotto da Stefano De Martino, torna in onda dal 2 settembre 2024 fino a giugno 2025, ogni sera nella fascia oraria 20:35-21:20. Il format, famoso per il gioco dei pacchi, quest’anno ha anche novità interessanti, come le carte segrete che offriranno nuove dinamiche durante il gioco.

Le tappe dei casting e selezioni

I casting sono aperti per tutte le regioni italiane. Ogni partecipante rappresenterà una delle 20 regioni italiane e avrà un partner con cui competere. Si precisa che le candidature possono essere inviate solo per la propria regione di nascita o residenza. Ogni giorno, le regioni disponibili per la candidatura potrebbero cambiare in base alle necessità della produzione.

La selezione avviene in due fasi principali:

Prima fase: Gli aspiranti concorrenti saranno contattati telefonicamente tra le 9:00 e le 22:00 per un’intervista in cui dovranno presentarsi, descrivere brevemente il proprio nucleo familiare e fornire informazioni sulla propria regione di appartenenza.

Seconda fase: I candidati che superano la selezione telefonica dovranno partecipare a un provino videoregistrato, dove verranno valutati in base alla loro capacità di rappresentare la propria regione, la comunicazione, la composizione familiare e il modo di esprimersi.

Per partecipare, è necessario essere maggiorenni e disporre di un partner idoneo per la partecipazione al programma. Le selezioni terranno conto di vari fattori, tra cui la telegenia, la personalità e il vissuto del concorrente. Le domande pervenute per la precedente edizione 2023/2024 sono state riutilizzate, ad eccezione di quelle di chi ha già partecipato al programma.

Come candidarsi

Per candidarsi al casting, gli interessati devono visitare il sito ufficiale di Rai e compilare il form online, selezionando Affari Tuoi come programma di interesse. È importante monitorare frequentemente il sito, poiché le regioni per le quali è possibile candidarsi possono variare ogni giorno o settimana. Inoltre, è consigliato scaricare e leggere il regolamento ufficiale per avere tutte le informazioni aggiornate.