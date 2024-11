Black Friday 2024: comincia la caccia ai prodotti scontati in occasione del venerdì nero che quest’anno sarà il 29 novembre. L’ attenzione degli utenti è concentrata non solo sui negozi fisici ma anche sui colossi dell’e-commerce che hanno già annunciato sconti interessanti. Ecco quali sono i prodotti più ambiti e tutte le informazioni da sapere per potersi giostrare al meglio.

Black Friday 2024: prodotti in sconto

Come negli ultimi anni, i prodotti più ambiti sono quelli riguardanti il settore tecnologico. Da smartphone a pc, tablet e accessori e console di videogame, la caccia a questi oggetti sarà agguerrita. Il colosso statunitense Amazon ha già reso noti i migliori prodotti scontanti in occasione di questo Black Friday. Si ricorda che, a differenza dei Prime Days, tutti gli utenti possono visualizzare questi prodotti. A questo indirizzo, è possibile visualizzare le offerte di Amazon in occasione del Black Friday.

Non solo tecnologia. Il venerdì nero è attesissimo anche dagli utenti a caccia di capi di abbigliamento. Anche qui la scelta può ricadere su un altro colosso dell’e-commerce come Shein. L’ azienda di vendita online di fast fashion cinese, fondata nel 2008, ha, infatti, inserito una sezione dedicata nel proprio sito. Da capi di abbigliamento ad altri tipi di accessori, il sito offre una vastissima scelta di prodotti.

Non è finita qui perché anche l’ultimo arrivato, Temu, offre sconti super interessanti. Il sito ha già, comunque, avviato la propria campagna dall’inizio del mese di novembre, fino al 2 dicembre. Anche in questo caso la scelta è vastissima, da capi di abbigliamento a oggetti tecnologici fino ad accessori di vario genere.

Black Friday 2024: consigli per gli acquisti

Quando si tratta di aquisti online, operando con una carta di credito, è facile cadere nelle truffe. Nel caso si facciano compere a rate è importante leggere molto bene l’informativa sui costi del finanziamento: anche quando un finanziamento compare a interessi zero, infatti, potrebbero esserci costi di istruttoria o di riscossione che andranno poi a incidere sulla rata mensile. Per i piccoli siti meno conosciuti è più facile incorrere in rischi di clonazione delle carte di credito e/o debito: è buona abitudine procedere agli acquisti solo con carte prepagate: in questo modo, concluso l’acquisto, non ci sarà altro sulla carta e qualora venisse clonata, quindi, non ci sarà nulla da sottrarre.

Si consiglia, inoltre, di accedere sempre attraverso i canali ufficiali dei siti, nelle sezioni dedicate al Black Friday. Nei negozi fisici, invece, bisogna individuare se c’è un’ area dedicata agli sconti.