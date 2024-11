Ogni studente universitario ha affrontato, almeno una volta, quell’esame particolarmente difficile che sembra impossibile da superare. Ripetizioni.it, piattaforma specializzata in lezioni private, ha stilato una classifica degli esami più complicati per ciascuna facoltà. Analizzando richieste di ripetizioni e conversazioni su social e forum, ecco la lista delle discipline più insidiose per gli studenti universitari.

Economia: matematica per l’economia

L’esame più complesso per gli studenti di economia è matematica per l’economia, una materia che combina concetti di matematica avanzata come analisi, algebra lineare ed equazioni differenziali con applicazioni ai modelli economici. La difficoltà risiede sia nei contenuti teorici che nell’abilità di applicarli in maniera pratica.

Ingegneria: analisi matematica

In cima alle difficoltà per gli studenti di ingegneria troviamo analisi matematica. Argomenti come limiti, derivate, integrali e teoremi fondamentali mettono alla prova la capacità di risolvere esercizi in tempi brevi, rendendo questo esame una delle sfide più impegnative.

Medicina e Chirurgia: anatomia umana

Per gli aspiranti medici, l’esame di anatomia umana rappresenta un vero banco di prova. La vastità del programma, che include dettagli su ossa, muscoli, organi e vasi sanguigni, richiede una memoria visiva eccezionale e una comprensione approfondita delle strutture anatomiche.

Giurisprudenza: diritto privato

Gli studenti di giurisprudenza individuano in diritto privato l’esame più complesso. L’ampiezza degli istituti giuridici da studiare e la necessità di applicare norme a casi pratici rendono questa materia estremamente impegnativa, sia teoricamente che tecnicamente.

Scienze politiche e relazioni internazionali: diritto pubblico

Per chi frequenta Scienze Politiche, diritto pubblico rappresenta un ostacolo difficile. L’esame richiede non solo la conoscenza della Costituzione e dei diritti fondamentali, ma anche la capacità di analizzare l’organizzazione delle istituzioni nazionali e sovranazionali, applicando i principi ai casi concreti.

Psicologia: psicobiologia

Gli studenti di psicologia trovano particolarmente ardua la disciplina di psicobiologia, che combina neuroscienze, biologia e fisiologia. La complessità risiede nella necessità di integrare conoscenze provenienti da diverse aree scientifiche per comprendere come i meccanismi biologici influenzano il comportamento umano.

Lettere e Filosofia: filologia classica

Tra gli studenti di Lettere e Filosofia, filologia classica è l’esame più temuto. La materia richiede lo studio approfondito di testi greci e latini, includendo traduzioni, interpretazioni e analisi della trasmissione dei testi attraverso la storia, unendo abilità teoriche e pratiche.

Scienze (Matematiche, Fisiche, Naturali): analisi matematica

Anche gli studenti di Scienze trovano in analisi matematica il loro maggiore incubo accademico. Gli argomenti avanzati e la necessità di applicare le nozioni teoriche in esercizi pratici rappresentano una sfida analoga a quella affrontata dai colleghi di Ingegneria.

Lingue: lingua e letteratura

Nel corso di laurea in lingue, l’esame più difficile è lingua e letteratura, che richiede agli studenti non solo di padroneggiare la grammatica e il vocabolario di una lingua straniera, ma anche di analizzarne la letteratura, la cultura e la storia.

Scienze della Formazione: psicologia generale

Gli studenti di Scienze della Formazione trovano particolarmente complessa psicologia generale. La materia prevede lo studio di teorie psicologiche, modelli cognitivi e neuroscientifici, con prove scritte e orali che mettono alla prova la preparazione teorica e pratica degli studenti.