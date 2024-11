Il Ministero dell’università e della ricerca ha messo a disposizione dei fondi destinati alle università siciliane di Catania, Messina e Palermo affinché possano essere utilizzati per lo sviluppo di progetti e strumenti necessari alla tutela e all’inclusione degli studenti.

Un’iniziativa a sostegno degli studenti

La somma prevista ammonta a circa duemila euro ed è volta in particolare all’attivazione di servizi di supporto come, ad esempio, gli sportelli antiviolenza, per far si che gli studenti possano essere aiutati ad affrontare situazioni di disagio in maniera rapida e assicurare loro un sostegno per mantenere il benessere psicosociale.

Le parole del ministro

Il ministro del ministero dell’università e della ricerca, Anna Maria Bernini, a capo di questa iniziativa, afferma: “Il nostro obiettivo è creare le condizioni per prevenire le emergenze e assicurare a tutti un percorso di crescita personale, non solo una gara di performance.”

Le risorse messe a disposizione per il benessere psicologico degli studenti

Il Mur, inoltre, ha destinato un totale di 35 milioni di euro attraverso il fondo di finanziamento ordinario (Ffo), al quale si vanno a sommare 20 milioni di euro, dell’Avviso Pro-Ben 202, per finanziare progetti di ricerca finalizzati a fornire delle risposte efficaci per contrastare condizioni cognitive di fragilità emotiva e disagio psicologico