In Sicilia si aprono nuove opportunità di lavoro per chi vuole entrare a far parte della pubblica amministrazione. Le nuove occasioni riguardano il Comune di Catania (con una selezione pubblica per esperti di progettazione sociale e gestione di eventi complessi), l‘INPS (con il concorso che prevede 585 posti per diplomati), la Regione Sicilia (che prevede 79 nuove assunzioni) e l’Agenzia delle Entrate (il cui bando deve ancora essere pubblicato).

Concorsi Sicilia: Comune di Catania

Il Comune di Catania ha indetto la selezione pubblica per la formazione di una Long Lost di esperti nel settore della progettazione sociale e gestione di interventi complessi, per l’attuazione del progetto “PN Metro PLUS 2021-2027” della Città di Catania.

La selezione è aperta ai laureati in diverse discipline (amministrazione, economia, comunicazione, psicologia, scienze politiche, scienze sociali, giurisprudenza, statistica e altre affini), che abbiano maturato un’esperienza professionale e che abbiano competenze tecnologiche.

La selezione dei candidati sarà svolta da un’apposita commissione che valuterà i curricula. Per ciascuna posizione, la commissione convocherà a colloquio almeno 3 professionisti.

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro le ore 12:00 del 23 novembre 2024, esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale inPa e tramite autentificazione mediante SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS.

Concorsi Sicilia: INPS

L’INPS mette a disposizione 585 posti di lavoro, grazie a un bando già approvato dal MEF, che dovrebbe uscire entro il 2024. La data precisa non è stata ancora confermata ufficialmente.

Il requisito minimo per partecipare al concorso è il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito al termine di un corso di studi di durata quinquennale.

I profili richiesti sono: Assistenti ai Servizi (498 posti), Assistente Tecnico (25 posti) e Assistente Informatico (62 posti).

Il concorso prevede tre prove d’esame: una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale.

Concorsi Sicilia: Regione

Entro fine anno, alla Regione Sicilia è atteso un bando di concorso rivolto all’assunzione di 79 nuovi impiegati funzionari.

Il bando dovrebbe prevedere due diverse selezioni: una è rivolta alla ricerca di 63 funzionari esperti in materie economiche, mentre l’altra riguarda 16 posti nell’area dei controlli.

Concorsi Sicilia: Agenzia delle Entrate

All’Agenzia delle Entrate è in arrivo il bando di concorso per 340 funzionari e dirigenti, da destinare a diverse attività.

In particolare:

150 funzionari per le attività di adempimento collaborativo e di fiscalità internazionale;

60 funzionari tecnici per i servizi tecnici e processi di logistica;

6 funzionari tecnici per i processi di analisi delle banche dati del patrimonio e del mercato immobiliare;

49 funzionari gestionali, per processi di gestione di gare e contratti pubblici, prevenzione della corruzione e data protection;

8 funzionari gestionali, per processi di monitoraggio ed analisi dei risultati del ciclo di programmazione e pianificazione degli acquisti;

67 funzionari gestionali, per i processi di contabilità, bilancio, pianificazione e controllo di gestione, auditing;

20 dirigenti di seconda fascia da destinare agli uffici preposti alla gestione delle risorse umane e materiali dell’Agenzia.

I concorsi saranno rivolti a laureati in: giurisprudenza, scienze politiche, ingegneria civile, economia, statistica ed equipollenti.

Una volta pronti, i bandi saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate.