l presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, ha espresso profonda preoccupazione per le drammatiche immagini che arrivano dalle zone colpite dalle violente piogge, che settimana scorsa hanno devastato la Sicilia orientale.

Interi comuni devastati

Le province di Siracusa e Catania sono state tra le più duramente colpite dal maltempo, con Torre Archirafi, frazione di Riposto, e Altarello, nel comune di Giarre, che hanno subito gravi danni. Galvagno ha rimarcato come l’intera area ionica sia stata messa in ginocchio dalle forti piogge, con numerosi comuni che hanno visto le loro abitazioni, infrastrutture e strade seriamente compromesse. “Le comunità sono state messe a dura prova da questa tragedia, mettendo in serio pericolo la sicurezza e la vita di tanti cittadini”, ha dichiarato il presidente, facendo appello all’unità e alla solidarietà.

Gli aiuti post-emergenza

Il presidente Galvagno ha ribadito il suo impegno personale e istituzionale per garantire che il Parlamento Siciliano dia priorità agli interventi urgenti necessari per sostenere i territori colpiti, nella fase successiva all’emergenza. “Farò tutto ciò che è nelle mie possibilità affinché gli aiuti arrivino rapidamente. È fondamentale che le istituzioni agiscano con tempestività per permettere la ripresa delle aree devastate”, ha dichiarato Galvagno.

Si lancia quindi un importante appello di solidarietà per si trova ad affrontare da solo i danni portati dalle piogge torrenziali. Serve un supporto istituzionale per far fronte alla crisi e avviare la ricostruzione.