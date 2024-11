Secondo un recente report in Italia quest’anno si sono verificati 165.889 sinistri, 445 è la media giornaliera. I morti, solo quest’anno, sono stati 3.159 e 23.475 persone sono state ferite. Tra le principali cause vi sono quelle già conosciute e che si è cercato di disincentivare: la distrazione alla guida, il mancato rispetto della precedenza e velocità troppo elevata. Proprio quest’ultimo è il più sanzionato tra i comportamenti, si tratta del 38,7%.

I luoghi in cui questi incidenti accadono sono diversi: il 73,4% avviene su strade urbane, il 21,5% su strade extra urbane, dove si registra il tasso più alto di decessi, il 48,5% ed il 5% sulle autostrade.

Il report sulla Sicilia

In Sicilia i numeri sono in crescita. Nel 2023 si sono verificati 10.830 incidenti, causando la morte di 241 persone ed il ferimento di 15.855. I numeri sono aumentati in modo significativo rispetto all’anno precedente: più incidenti (+3,7%), quello dei feriti (+4,3%) e delle vittime (+6,6%).

L’incidentalità rimane alta nella costa e nei comuni capoluogo di provincia: in particolare sono ancora evidenti le criticità legate alla statale 115, dove si registra il numero più alto di incidenti (159, con 7 decessi e 293 feriti); statale 113 (150 incidenti, 4 morti e 232 feriti) e le statali 114 e 121. Gli incidenti più gravi, invece, si verificano sulla statale 626, con indici di mortalità e gravità che raggiungono rispettivamente 57,1 e 17,4 e sulla 385 dove gli indici di mortalità e di gravità sono rispettivamente 50 e 25,8.

L’indice di mortalità diminuisce nella provincia di Agrigento, rimane stabile a Palermo, Messina e Ragusa mentre cresce in tutte le altre province.

Il report su Catania

La provincia di Catania è tra le più colpite dal fenomeno degli incidenti stradali, tanto da essere terza in Italia per il tasso di mortalità in seguito agli incidenti stradali. Nel 2023 si sono verificati 1.291 incidenti solo sulle strade urbane, in calo rispetto ali 1.299 del 2022. Nonostante questa lieve riduzione non si è arrivati ad un significativa riduzione delle vittime.

I morti sulle strade cittadine nel 2023 sono stati 13, mentre nel 2022 erano stati 17. L’allerta nella provincia di Catania è per la SS 282 “Occidentale Etnea”, dove si è passati da un morto nel 2022 a quattro nell’anno successivo.