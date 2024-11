Lunedì 25 novembre, il Policlinico di Catania ospiterà una nuova edizione dell’evento “It’s a Beautiful Day”, un’iniziativa che unisce solidarietà, benessere e speranza. L’evento si terrà al quarto piano dell’edificio 4, nell’Unità Operativa Complessa di Emato-Oncologia Pediatrica, diretta dalla dottoressa Giovanna Russo. L’obiettivo è raccogliere fondi a favore dei piccoli pazienti del reparto, offrendo momenti di relax e cura a genitori e familiari.

Una giornata di bellezza e relax per tutti

Dalle 9:00 alle 18:00, il reparto si trasformerà in un salone di bellezza grazie alla partecipazione di alcuni tra i più rinomati professionisti di Catania. I visitatori potranno usufruire gratuitamente di servizi di messa in piega e manicure. L’iniziativa offre un’occasione speciale per staccare dalla routine quotidiana, chiacchierare in un’atmosfera leggera e gioiosa, e condividere un momento di spensieratezza tra spazzole, phon e smalti colorati.

Un contributo per una causa importante

Il ricavato dell’evento verrà destinato al progetto “Gestione flusso dei pazienti – elimina code”, un’iniziativa del reparto che ha come obiettivo migliorare l’efficienza nell’accoglienza e nella gestione dei piccoli pazienti, riducendo i tempi di attesa e ottimizzando il flusso nelle varie fasi di trattamento. L’incontro si propone così come un’opportunità per supportare un progetto vitale per le famiglie e i bambini in cura.

Come partecipare all’iniziativa

Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi chiamando il numero 095-3782399 dalle 9:00 alle 13:00. Con un contributo di 15 euro, i partecipanti potranno accedere ai servizi di bellezza offerti e, al contempo, contribuire a una causa nobile, sostenendo i piccoli pazienti e le loro famiglie in un momento di difficoltà.

“It’s a Beautiful Day” non è solo un evento di benessere, ma anche un’occasione per dimostrare solidarietà e dare un sorriso a chi ne ha più bisogno, rendendo il giorno davvero speciale per tutti.