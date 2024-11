Anche quest’anno, in vista delle festività natalizie, Ikea Italia rinnova il suo impegno per l’ambiente con l’iniziativa “Compostiamoci Bene”, un progetto che dal 2016 vede l’azienda collaborare con AzzeroCO2, società di consulenza per la sostenibilità partecipata da Legambiente. L’obiettivo è promuovere il recupero ambientale e la riforestazione, contribuendo alla tutela di aree verdi italiane e supportando comunità vulnerabili.

Un Natale di solidarietà e energia pulita

Dal 2016, IKEA collabora con AzzeroCO2, società di Legambiente e Kyoto Club, per promuovere la riqualificazione del territorio italiano attraverso le Campagne Nazionali Mosaico Verde ed EnergyPOP. Quest’anno, l’iniziativa si arricchisce con un nuovo progetto di sostenibilità: per ogni albero di Natale restituito dopo le festività, IKEA destinerà 3 euro alla realizzazione di un impianto fotovoltaico su un condominio di proprietà dell’IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) in un quartiere vulnerabile di Catania. Questo progetto fa parte della campagna EnergyPOP, che mira a rimuovere le barriere all’accesso all’energia nelle comunità fragili, offrendo loro la possibilità di condividere l’energia prodotta da fonti rinnovabili sui tetti delle case popolari e delle cooperative sociali, contribuendo così a contrastare la povertà energetica e promuovere un futuro più sostenibile.

Riconsegnare l’albero di Natale: un gesto di speranza per l’ambiente

Dal 16 novembre, Ikea ha lanciato un’azione semplice ma potente: l’acquisto di un albero di Natale vero. Dopo le festività, dal 6 al 15 gennaio 2025, i clienti potranno restituire l’albero nei negozi Ikea per avviarlo al compostaggio. Un’idea che stimola un circolo virtuoso: il ciclo della vita che ritorna alla terra. E non solo: per ogni albero restituito, Ikea stanzierà 3 euro per finanziare la realizzazione di un impianto fotovoltaico a Catania, installato sul tetto di un edificio residenziale pubblico dell’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP), portando energia pulita a chi ne ha bisogno.

Sostieni le foreste e le famiglie in difficoltà

Inoltre, fino al 31 gennaio 2025, i clienti Ikea potranno decidere di donare 1 euro alla FSC (Forest Stewardship Council), associazione che promuove la gestione responsabile delle foreste. Un piccolo gesto che contribuirà a garantire la sostenibilità anche per le generazioni future. Quest’anno, Ikea ha voluto fare un ulteriore passo verso la responsabilità sociale, offrendo alle famiglie beneficiarie del progetto EnergyPOP un kit di prodotti per il risparmio energetico. Un contributo concreto che aiuterà a ridurre il consumo di risorse e migliorare la qualità della vita nelle case.

Un impegno concreto per l’ambiente e la comunità

Laura Tondi, Sustainability Manager di Ikea Italia, ha dichiarato: “Per noi di Ikea, creare un impatto positivo sul futuro delle persone e del pianeta è una responsabilità condivisa. Siamo orgogliosi di rinnovare il nostro impegno al fianco di AzzeroCO2, per sostenere chi non ha accesso ai servizi energetici essenziali e dare una mano a chi affronta la povertà energetica”. Un impegno che, per il secondo anno, si concentra sulla povertà energetica, una condizione che colpisce circa 2 milioni di famiglie italiane, con un’incidenza particolarmente alta in Sicilia (12%).

Proteggere l’ambiente e combattere le disuguaglianze

Sandro Scollato, Amministratore Delegato di AzzeroCO2, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, dichiarando: “Oggi più che mai, è fondamentale intervenire contro la povertà energetica. Con la collaborazione di Ikea, potremo portare energia pulita a chi ne ha bisogno, migliorando la vita quotidiana delle famiglie e contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente. La protezione del nostro pianeta e la lotta alle disuguaglianze sono due facce della stessa medaglia. Solo insieme possiamo costruire un futuro sostenibile e giusto per tutti”.

Come partecipare: piccoli gesti, grande impatto

Partecipare a questa iniziativa è semplice: acquista il tuo albero di Natale da Ikea, restituiscilo dopo le feste e sostieni la causa con una piccola donazione. Ogni gesto conta, e quest’anno puoi rendere il tuo Natale ancora più speciale, contribuendo a un mondo più verde e più giusto.