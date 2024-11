In seguito alla recente ondata di maltempo che ha colpito duramente la provincia di Catania, UniCredit ha introdotto un pacchetto straordinario di misure di sostegno a favore delle comunità colpite.

Cosa prevede l’iniziativa

Le iniziative prevedono una moratoria di 12 mesi sul pagamento delle rate di mutui ipotecari e chirografari, disponibile per le imprese con sede legale o operativa nelle zone danneggiate e per i clienti privati intestatari di mutui che abbiano subito danni.

Le richieste di sospensione del pagamento delle rate dei mutui dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2024. Inoltre, UniCredit offre un prestito a tasso agevolato per i clienti privati residenti nella provincia di Catania che abbiano riportato danni a causa degli eventi meteorologici. Per le imprese, è attivo anche il “Pacchetto nuovo credito alle imprese,” che prevede finanziamenti chirografari e ipotecari a condizioni agevolate per le aziende con sede legale o operativa nei comuni colpiti dal maltempo.

Le parole del manager UniCredit

Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, ha dichiarato: “UniCredit è vicina alle comunità in cui opera e ha subito attivato un pacchetto di interventi straordinari per sostenere le realtà della provincia di Catania colpite dal maltempo. È una prima risposta per aiutare imprese e famiglie ad affrontare l’emergenza.”

Tutte le filiali di UniCredit sono operative per fornire informazioni sulle procedure di sospensione dei pagamenti e sull’accesso al nuovo credito per i clienti colpiti dagli eventi atmosferici.