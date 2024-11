Un altro tragico incidente sul lavoro si è verificato ieri mattina, causando la morte di un giovane di 27 anni, M.V., originario della provincia di Catania e residente a Noto. Il dramma si è consumato in un cantiere a Pachino, in provincia di Siracusa, dove il giovane stava svolgendo delle mansioni per conto di una ditta esterna collaboratrice di E-distribuzione.

Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore sarebbe stato investito da un mezzo meccanico in movimento mentre si trovava sul posto per compiere alcune operazioni. Nonostante i soccorsi tempestivi e il trasporto in ospedale, per lui non c’è stato nulla da fare.

L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza sul lavoro, portando la Procura di Siracusa ad aprire un’inchiesta per chiarire le cause dell’incidente e verificare il rispetto delle normative di sicurezza previste nel cantiere.