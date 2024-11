Un pannello del controsoffitto, impregnato d’acqua a causa delle infiltrazioni, è precipitato su un banco in un’aula dell’Istituto comprensivo Vitaliano Brancati di Librino, fortunatamente vuota al momento dell’incidente.

Le parole della direttrice scolastica

La dirigente scolastica, Elga Schembri, ha riferito che episodi di questo tipo purtroppo non sono una novità per la scuola: «Quando piove forte, non è raro che l’acqua si infiltri all’interno». Fortunatamente, nessuno si è fatto male e domani mattina il Comune effettuerà un sopralluogo per risolvere la situazione, ha assicurato la dirigente.

Secondo la dirigente, il problema è riconducibile all’assenza di manutenzione delle caditoie, che dovrebbero essere ripulite per favorire il deflusso dell’acqua piovana. In giornata, come annunciato dal sindaco, sono intervenuti i tecnici per esaminare i danni, e la preside spera in una rapida risoluzione.

Due scuole danneggiate

Situazione critica anche al vicino Istituto omnicomprensivo Angelo Musco, sempre a Librino, dove il preside Mauro Mangano ha segnalato disagi simili.

«Anche lunedì abbiamo riscontrato infiltrazioni, ma oggi un intero piano è stato invaso dall’acqua», ha spiegato Mangano, precisando che, come per l’Istituto Brancati, la causa principale delle infiltrazioni è la mancata pulizia dei tetti e delle grondaie, rimaste ostruite da residui di terra vulcanica depositata durante l’estate.

Inoltre, il Comune ha confermato che l’allagamento di oggi è stato aggravato dalla rottura di una condotta dell’acqua, un guasto che richiederà un intervento specifico.