Amara sorpresa per gli studenti e il personale dell’Istituto Lombardo Radice di Catania. Nonostante i controlli effettuati dal Comune, l’incessante pioggia degli ultimi giorni ha portato a un deterioramento delle condizioni della struttura.

La messa in sicurezza

Al rientro in classe, ieri mattina, gli alunni di alcune classi hanno trovato parte del tetto crollata e calcinacci sparsi sui banchi e per terra. Nonostante i danni visibili, le lezioni non sono state annullate: gli studenti delle aule colpite sono stati prontamente trasferiti in altre classi e nell’aula magna, per consentire il normale svolgimento delle attività didattiche in attesa di interventi più significativi di ripristino e messa in sicurezza.

Le altre scuole danneggiate

Ma l’Istituto Lombardo Radice non è stato l’unico a subire le conseguenze del maltempo. Diverse scuole della città e della provincia sono state colpite da danni strutturali, con particolari criticità rilevate in due scuole del quartiere Librino. Nell’Istituto omnicomprensivo Angelo Musco e nell’Istituto Brancati, infatti, si sono verificati gravi allagamenti e danni alle strutture interne, aggravati dall’assenza di un’adeguata manutenzione delle caditoie e dei sistemi di deflusso dell’acqua piovana.