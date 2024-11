Attualmente, la situazione meteorologica in Sicilia sta evolvendo in modo diverso da quanto inizialmente previsto. Sebbene siano ancora in corso fenomeni di maltempo, le precipitazioni sono decisamente inferiori rispetto alle stime iniziali. Le precipitazioni più intense si concentrano sui mari circostanti.

La giornata è ancora all’inizio e la circolazione perturbata continua a coinvolgere ampie aree della regione. La seconda immagine satellite mostra chiaramente come la Sicilia sia pienamente coinvolta dal sistema meteo che sta interessando l’area.

157mm di pioggia

Nonostante l’intensità ridotta delle precipitazioni, si registrano comunque accumuli significativi. A Melilli, nel Siracusano, nelle ultime 24 ore sono stati registrati ben 157 mm di pioggia. Questi valori evidenziano l’intensa attività meteorologica che sta colpendo principalmente le zone orientali della regione.

Nessuna criticità per ora, ma massima attenzione

Al momento non si segnalano situazioni di criticità, ma la situazione rimane monitorata costantemente. La protezione civile e i Vigili del Fuoco sono in allerta, con rinforzi pronti a partire dalle regioni vicine, come Calabria e Basilicata, per supportare eventuali interventi sul territorio.

Inoltre, due velivoli delle Forze Armate, abilitati per il volo notturno, sono pronti a intervenire da Catania e Trapani, qualora la situazione dovesse evolvere verso condizioni più critiche.