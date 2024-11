Eventi Catania: novembre è un mese ricco di eventi culturali a Catania, perfetto per scoprire mostre, performance e festival che animano la città. Dalla mostra fotografica “Ritum: La Danza della Metamorfosi” di Ljdia Musso, che esplora temi universali di trasformazione e rinascita, a un weekend dedicato alle famiglie al centro commerciale Porte di Catania con il Family Village, c’è qualcosa per tutti. Per gli amanti della natura, una gita sull’Etna offre escursioni panoramiche e adatte anche ai più piccoli.

Eventi Catania, mostra la danza della metamorfosi

Dal 9 al 28 novembre 2024, la fotografa e docente Ljdia Musso presenta la mostra “Ritum: La Danza della Metamorfosi” a Palazzo Scammacca, in occasione del Med Photo Fest 2024. Questa sedicesima edizione del festival internazionale, che celebra la fotografia nel contesto mediterraneo, ospiterà un’esposizione unica e coinvolgente, articolata in quattro sezioni tematiche: Fragilità, Crisalide di Sangue, Crisalide di Terra e Radici. Attraverso immagini e autoritratti che rappresentano il corpo femminile e oggetti iconici della cultura mediterranea, l’artista esplora i temi della trasformazione e della rinascita. Il percorso guida i visitatori a riflettere sulla bellezza del cambiamento come parte fondamentale della condizione umana.

Eventi Catania, Family Village

Il centro commerciale Porte di Catania ha in serbo un calendario di eventi imperdibili che proseguiranno fino a dicembre. Tra attività per famiglie, concerti dal vivo e grandi ospiti, c’è davvero qualcosa per tutti i gusti. Il 9 e il 10 novembre, il Family Village offrirà attività didattiche e laboratori creativi organizzati insieme alla Fondazione Montessori Italia, con giochi e consigli per le famiglie con bambini piccoli.

Dal 4 al 15 novembre, l’iniziativa Welcome to the Jungle inviterà grandi e piccini in un’avventura nella natura selvaggia, con attività incentrate sugli animali della giungla e la sostenibilità. Tra gli eventi più attesi anche l’incontro con un ospite misterioso il 17 novembre e il weekend del 22-24 novembre, dedicato ai fan delle figurine con il Panini Calciatori Adrenalyn e un torneo con premi esclusivi. A chiudere il mese, ci sarà l’evento Comics dal 29 novembre al 1 dicembre per tutti gli appassionati di fumetti e videogiochi.

Escursioni sull’Etna: natura e paesaggi mozzafiato

Per chi desidera un weekend a contatto con la natura, una visita sull’Etna è la scelta ideale. Il sentiero Schiena dell’Asino, facile e accessibile a tutti, offre un panorama unico dei crateri sommitali e della Valle del Bove. Oppure, l’escursione al Rifugio Sapienza, dove si possono prendere le funivie per salire verso i crateri, garantisce un’esperienza indimenticabile. Per una passeggiata più tranquilla, il parco dell’Etna offre percorsi suggestivi tra boschi e antiche colate laviche, adatti anche alle famiglie con bambini.