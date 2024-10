Halloween 2024 è finalmente arrivato, e le reti televisive italiane hanno preparato una serata da brividi con un’incredibile selezione di film horror in programmazione. Se sei in cerca di suspense, creature inquietanti e storie soprannaturali, questa serata ha in serbo per te alcuni dei titoli più iconici del genere horror. Ecco cinque film da guardare stasera per una notte da urlo.

It – Warner TV, canale 37, h 21:30

Tra i capolavori horror di Stephen King, It è una storia che non perde mai la sua carica terrificante. Ambientato nella cittadina di Derry, racconta di un gruppo di amici d’infanzia che, da adulti, sono costretti a rivivere l’incubo che hanno affrontato da piccoli: il terrificante clown Pennywise. Una presenza malefica, che terrorizza e divora bambini. Questo classico è perfetto per chi ama gli horror psicologici.

Five Nights at Freddy’s – Sky cinema collection, canale 303, h 21:15

Ispirato alla popolare serie di videogiochi, Five Nights at Freddy’s porta sullo schermo l’atmosfera agghiacciante di una pizzeria infestata da animatronic assassini. Protagonista della storia è un custode notturno che ben presto scopre che i pupazzi animatronici della struttura hanno sinistre intenzioni. Suspense e colpi di scena fanno di questo film un’ottima scelta per Halloween 2024, specie per gli amanti dei jump scare e dell’horror “meccanico”.

The Conjuring – L’evocazione – Sky cinema collection, canale 303, h 23:10

Un altro film imperdibile di Halloween 2024 è The Conjuring – L’evocazione, un horror soprannaturale basato su fatti realmente accaduti e raccontato dai celebri investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Il film segue la coppia mentre indaga su eventi inspiegabili in una casa infestata, svelando oscure presenze che minacciano la famiglia residente. È un racconto di possessioni ed esorcismi.

La bambola assassina 2 – Mediaset Italia 2, canale 49, h 21:15

Il classico horror anni ’80 torna a terrorizzare il pubblico con il secondo capitolo di La bambola assassina. Il protagonista, Chucky, una bambola posseduta dallo spirito di un serial killer, è determinato a continuare la sua serie di omicidi. Tra inseguimenti e scene di alta tensione, il film mantiene un ritmo incalzante che lo ha reso un cult nel mondo dell’horror. Perfetto per chi cerca una serata di terrore.

Venus – Rai 4, canale 21 HD, h 23:05

Per un Halloween 2024 all’insegna del soprannaturale, Venus è una scelta intrigante. Questo thriller horror spagnolo racconta la storia di una giovane donna in fuga che trova rifugio in un condominio apparentemente deserto. Ben presto scopre che l’edificio nasconde segreti e presenze inquietanti che sembrano vegliare su di lei. Un film che fonde elementi di horror psicologico e mistero.