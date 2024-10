Bonus anziani 2025: un contributo mensile di 850 euro destinato agli over 80 in condizioni di grave necessità assistenziale. A partire dal 1° gennaio 2025, questo bonus sarà disponibile per supportare economicamente gli anziani con basso reddito, ma sarà accessibile solo a coloro che rispetteranno requisiti molto specifici e stringenti.

Requisiti per il bonus anziani 2025

Il bonus anziani 2025 è dedicato esclusivamente agli ultraottantenni che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità. Nello specifico, sarà necessario:

avere un’età superiore a 80 anni,

disporre di un ISEE inferiore a 6.000 euro,

e dimostrare un livello di bisogno assistenziale gravissimo.

Inoltre, per accedere al bonus, sarà richiesto il possesso dell’indennità di accompagnamento o la documentazione per dimostrarne l’idoneità.

Il contributo è dunque pensato per coprire esigenze di assistenza importanti e sarà soggetto a verifiche gestite dall’INPS e da una commissione designata dal Ministero del Lavoro.

Come utilizzare il bonus e le modalità di spesa

Il bonus di 850 euro non sarà destinato a spese di tipo generico ma dovrà essere utilizzato esclusivamente per finanziare servizi di cura e assistenza a domicilio. In particolare, sarà valido per il compenso di lavoratori domestici regolarmente assunti con contratti collettivi nazionali, oppure per servizi di cura forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza non residenziale.

Tempistiche e modalità di erogazione del bonus anziani 2025

L’erogazione del bonus anziani 2025 è prevista a partire da gennaio, e il valore mensile di 850 euro si aggiungerà all’indennità di accompagnamento, già di circa 530 euro al mese, portando il totale a oltre 1.000 euro per chi ne avrà diritto. Anche se non sono ancora state definite le modalità di richiesta, si prevede che l’INPS gestirà le domande, probabilmente tramite il proprio portale, in linea con altre procedure di supporto.

Come richiedere il bonus anziani

Per richiedere il contributo, sarà fondamentale presentare la documentazione attestante i requisiti sopra elencati, inclusa l’eventuale indennità di accompagnamento e la prova del grave bisogno assistenziale, che saranno valutati da un’apposita commissione.

Il bonus è destinato a un numero limitato di beneficiari, stimati in circa 25.000, ed è una misura considerata fondamentale per sostenere economicamente anziani in difficoltà.