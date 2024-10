Eventi Catania: Catania si prepara a un autunno ricco di eventi che celebrano la cultura, la gastronomia e l’intrattenimento. Gli eventi in programma non solo offrono l’opportunità di gustare prelibatezze locali, ma anche di partecipare a incontri speciali e attività per tutta la famiglia. Ecco una panoramica degli eventi principali che non puoi perdere.

Piazze del gusto: un viaggio enogastronomico a Linguaglossa

Dal 25 al 27 ottobre, Linguaglossa ospiterà la terza edizione di “Piazze del Gusto”. Questo festival enogastronomico trasformerà il centro storico del paese in un vivace villaggio dei sapori. I visitatori potranno deliziarsi con degustazioni di prodotti locali, come vini, olio extravergine d’oliva, nocciole e salsicce, tutti contraddistinti da marchi di tutela come DOC e DOP. Gli stand enogastronomici saranno aperti durante tutto il weekend, insieme a convegni e cooking show, offrendo così un’ottima opportunità per scoprire e apprezzare l’alta qualità dei prodotti del territorio etneo.

Domeniche speciali al centro commerciale Porte di Catania

Le domeniche al Centro Commerciale Porte di Catania saranno ricche di eventi dedicati a grandi e piccini. Fino a dicembre, il centro commerciale ospiterà attività speciali ogni domenica, con ospiti d’eccezione come la YouTuber Ameli e gli attori della popolare serie “Mare Fuori”. Inoltre, il “Concorso Porte dei Sogni” permetterà a chi fa acquisti di partecipare a un’estrazione settimanale con oltre 250 premi in palio. Tutti gli eventi si svolgeranno alle 17:00 e saranno gratuiti, creando un’atmosfera ideale per passare il tempo con la famiglia e gli amici. Questo weekend ci sarà l’influencer Aurora Barbuto, che incontrerà i suoi fan.

Eventi Catania, escursione autunnale sull’Etna

Un’idea affascinante per un weekend autunnale è un’escursione sull’Etna, in uno dei percorsi panoramici che attraversano i boschi di castagno. Questo è il periodo ideale per raccogliere castagne e godere dell’aria fresca e dei paesaggi mozzafiato che solo il vulcano etneo può offrire. Potrai esplorare sentieri come il “Sentiero dei Castegneti”, che ti porterà tra alberi secolari e viste spettacolari sulla costa siciliana. Un’esperienza perfetta per famiglie e amici, ma anche per i più piccoli!