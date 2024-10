Le domande, da inviare esclusivamente in via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, possono essere presentate da oggi fino al 18 novembre 2024. Il credito d’imposta è rivolto alle aziende attive nei settori della produzione agricola, pesca e acquacoltura che hanno acquistato beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo.

La comunicazione deve essere inviata attraverso il software “CIMAGRICOLTURA23”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione dei dati dell’impresa beneficiaria e del progetto d’investimento. Anche un intermediario abilitato può presentare la domanda.

L’Agenzia fornirà una ricevuta entro cinque giorni dall’invio per confermare la presa in carico o lo scarto della comunicazione. Per i progetti scartati nei quattro giorni precedenti il termine del 18 novembre, sarà possibile una nuova trasmissione entro i cinque giorni solari successivi.

Il credito d’imposta sarà calcolato sulla base del limite di spesa di 90 milioni di euro e dell’ammontare complessivo dei crediti richiesti. La percentuale definitiva sarà resa nota dall’Agenzia delle Entrate entro il 28 novembre 2024. Il credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.