Il personale della Guardia Costiera di Giardini Naxos ha recuperato il corpo senza vita di un subacqueo dilettante di 64 anni, originario di Catania. Il corpo è stato rinvenuto nei pressi di un lido situato in località San Pancrazio. Il cadavere dell’uomo, ormai privo di vita, galleggiava a pochi metri dalla riva dal bagnino di una struttura balneare privata. Tutto questo avveniva nelle ore centrali della mattinata. Immediato l’intervento delle autorità, che hanno provveduto al recupero del corpo. Rimangono ancora da chiarire le esatte cause del decesso, anche se una delle ipotesi più accreditate sembra essere quella di un malore improvviso, come riportato da MessinaToday.

Indagini e accertamenti in corso

La salma è stata trasportata in obitorio, dove è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per i necessari accertamenti medico-legali. La Procura di Messina ha preso in mano le indagini e si attende l’esito dell’autopsia per fare piena luce sulle circostanze del decesso. Al momento, le generalità della vittima non sono state rese note, in attesa di comunicazioni ufficiali e del completamento degli accertamenti.