Dopo l’ennesimo grave incidente stradale avvenuto lungo la circonvallazione di Catania, nei pressi della Cittadella Universitaria, i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio, hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza degli attraversamenti pedonali nella zona. In particolare, hanno messo in evidenza l’importanza di costruire un sovrappasso pedonale su viale Andrea Doria, una soluzione che avevano già proposto in passato.

Le parole dei due consiglieri

I due consiglieri hanno espresso innanzitutto i loro migliori auguri di pronta guarigione per la studentessa coinvolta nell’incidente. Hanno inoltre sottolineato che le loro richieste di intervento, così come quelle dell’intero consiglio comunale, sono state ignorate dall’amministrazione. “Qualche mese fa,” hanno dichiarato, “abbiamo presentato un’interrogazione formale in consiglio per capire se fossero state destinate risorse, come quelle del ‘Patto per Catania’, per finanziare la realizzazione di un sovrappasso pedonale in questa area. Questa infrastruttura è stata indicata come essenziale per garantire la sicurezza degli attraversamenti, sia per i cittadini che per gli studenti universitari.”

L’amministrazione dice no alla costruzione del sovrappasso

Tuttavia, la risposta dell’amministrazione ha elencato vari interventi realizzati, ma ha escluso la costruzione del sovrappasso. Questo incidente è solo l’ultimo di una lunga serie, che ha sollevato gravi preoccupazioni. I consiglieri M5S hanno messo in guardia sul fatto che la mancata realizzazione del sovrappasso potrebbe portare a futuri incidenti. Anche se sono in corso lavori per migliorare la segnaletica e controllare il traffico, queste misure non sembrano essere sufficienti a garantire la sicurezza pedonale in un’area così critica.

La mancata sicurezza in Viale Andrea Doria

Bonaccorsi e Ciancio hanno chiesto all’amministrazione di riflettere seriamente su questa situazione. “Cosa si aspetta per avviare le procedure per costruire un sovrappasso in viale Andrea Doria?” hanno chiesto. “È necessario attendere altre tragedie irreparabili prima di adottare misure concrete?” La comunità studentesca, insieme ai cittadini, chiede risposte immediate e azioni efficaci per prevenire ulteriori incidenti e garantire la sicurezza di chi attraversa quotidianamente una delle strade più trafficate della città.