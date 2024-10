Concorso assistenti sociali: Il Comune di Enna, in Sicilia, ha aperto un concorso per assumere 7 assistenti sociali, che saranno inseriti nell’area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni. Le persone selezionate andranno a lavorare in alcuni Comuni del Distretto Socio Sanitario D22. Le domande per partecipare devono essere presentate entro il 31 ottobre 2024. Di seguito, i requisiti richiesti, il processo di selezione e come inviare la domanda.

Concorso assistenti sociali, i posti a disposizione

Gli assistenti sociali selezionati mediante il concorso pubblico del Comune di Enna sono destinati alle seguenti sedi di lavoro:

n. 1 unità presso il Comune di Catenanuova , a tempo determinato (un anno) e parziale (30 ore);

, a tempo determinato (un anno) e parziale (30 ore); n. 1 unità presso il Comune di Calascibetta , a tempo determinato (un anno) e parziale (30 ore);

, a tempo determinato (un anno) e parziale (30 ore); n. 1 unità presso il Comune di Centuripe , a tempo determinato (un anno) e parziale (30 ore);

, a tempo determinato (un anno) e parziale (30 ore); n. 1 unità presso il Comune di Enna , a tempo determinato (un anno) e parziale (30 ore);

, a tempo determinato (un anno) e parziale (30 ore); n. 1 unità presso il Comune di Valguarnera , a tempo determinato (un anno) e parziale (30 ore);

, a tempo determinato (un anno) e parziale (30 ore); n. 1 unità presso il Comune di Villarosa , a tempo determinato (un anno) e parziale (30 ore);

, a tempo determinato (un anno) e parziale (30 ore); n. 1 unità presso il Comune di Enna, a tempo determinato (fino a 3 anni) e parziale (24 ore).

Ciascun candidato che avrà superato la selezione avrà la facoltà di scegliere, la sede e la relativa tipologia di contratto di lavoro, sulla base dell’ordine in cui si sarà collocato nella graduatoria finale del concorso.

Concorso assistenti sociali, requisiti richiesti

Oltre ai requisiti generali per accedere ai concorsi pubblici. Saranno richiesti anche dei requisiti specifici.

Uno dei sottostanti titoli di studio:

Laurea triennale di primo livello appartenente alla classe 06 Scienze del Servizio Sociale;

Laurea triennale di primo livello appartenente alla classe L-39 Servizio Sociale;

Laurea specialistica appartenente alla classe 57/S “Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali”;

Laurea Magistrale appartenente alla classe LM/87 “Servizio Sociale e politiche sociali”;

Diploma universitario in “Servizio sociale” oppure Diploma di Assistente Sociale abilitante

Iscrizione all’Albo Regionale degli Assistenti Sociali, Sezione A o B.

Concorso assistenti sociali, come presentare domanda

La domanda di partecipazione al concorso del Comune di Enna per assistenti sociali deve essere presentata entro il 31 ottobre 2024, esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale inPA.

Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS. La partecipazione alla selezione comporta il versamento di € 10,00.