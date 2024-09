La Ferrovia Circumetnea (FCE) ha annunciato, tramite un comunicato diffuso sui propri canali social, che domenica 29 settembre verrà eccezionalmente prolungato l’orario del servizio metropolitano di Catania, in occasione della partita di calcio allo stadio Angelo Massimino. Questa misura straordinaria è stata adottata per facilitare il deflusso degli spettatori al termine dell’incontro sportivo, permettendo loro di raggiungere le destinazioni previste con maggiore comodità e in sicurezza.

In dettaglio, FCE ha specificato che l’ultima corsa dalla stazione Monte Po partirà alle ore 23:27, mentre dalla stazione Stesicoro, in centro città, l’ultima corsa sarà disponibile fino alla mezzanotte esatta (ore 24:00).