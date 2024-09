Oggi sabato 28 settembre, nella villa comunale di Viagrande ospiterà “IncludiAMO”, una manifestazione all’insegna del divertimento, dell’inclusione e della collaborazione tra diverse realtà del territorio. L’evento, organizzato dal Comune di Viagrande in collaborazione con il Consorzio Siciliano di Riabilitazione (CSR) di Viagrande e l’AIAS sezione di Catania ETS, sarà un’occasione per condividere momenti di gioia e intrattenimento per tutte le età.

Con il supporto di Tomarchio Pasticceria Siciliana e Gran Caffè Urna, la giornata vedrà il coinvolgimento attivo dei ragazzi e delle ragazze del centro di riabilitazione del CSR, che parteciperanno a spettacoli e iniziative varie. Il famoso Mago Dimis sarà tra i protagonisti dell’evento con uno spettacolo di magia, in cui i veri illusionisti saranno proprio i giovani con disabilità del centro, che si esibiranno al suo fianco per stupire e divertire il pubblico.

La manifestazione offrirà anche momenti di grande spettacolo grazie alle esibizioni di circo contemporaneo e teatro di strada della Compagnia Circo Ramingo. Inoltre, sarà presente un raduno di auto sportive organizzato dall’Associazione Angeli in moto, mentre stand informativi di associazioni locali come Pro Loco Viagrande, Avis Viagrande, Croce Rossa Italiana, Protezione Civile Aquile Monteserra e AEOP sezione di Viagrande, saranno a disposizione dei visitatori.

Non mancherà un’area espositiva dedicata alla mostra-mercato dei lavori artigianali realizzati dai ragazzi del CSR di Viagrande e delle opere del laboratorio “Lungo i bordi”, creato dagli Assistiti del servizio residenziale del centro di riabilitazione. Inoltre, il Rock Bar sarà gestito dagli Assistiti del servizio semiresidenziale del CSR, che da anni portano avanti l’attività di un piccolo bar all’interno del centro.