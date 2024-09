La Sicilia occidentale si svela in tutto il suo splendore attraverso l’iniziativa: “La Sicilia dei Templi”. Un evento straordinario nel suo genere che che offre un biglietto unico per visitare quattro straordinari siti archeologici, ognuno con una bellezza e un’importanza senza pari. Questa proposta rappresenta un’occasione imperdibile per intraprendere un affascinante viaggio nel cuore delle civiltà mediterranee, esplorando templi, teatri e reperti che raccontano la millenaria storia dell’isola.

La lista dei siti archeologici

Di seguito la lista completa di tutti i siti archeologici che si potranno visitare:

Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” di Palermo. Situato nel capoluogo siciliano, il Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” ospita una delle più ricche collezioni di reperti archeologici dell’isola. I visitatori possono ammirare antichi manufatti, oggetti d’arte e testimonianze delle diverse culture che hanno influenzato la Sicilia nel corso dei secoli. La visita offre uno sguardo profondo sulla vita quotidiana delle antiche popolazioni, rendendo il museo un punto di partenza ideale per comprendere la storia siciliana.

Sicilia dei Templi, un’occasione imperdibile

Con “La Sicilia dei Templi”, i visitatori hanno l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva nella storia antica della Sicilia. L’accessibilità di un biglietto unico per esplorare quattro luoghi emblematici rende questa iniziativa ancora più attraente, permettendo a tutti di immergersi nella ricca eredità culturale dell’isola. Un viaggio tra storia e bellezza che non può mancare nel programma di ogni amante dell’arte e della cultura.

I biglietti potranno essere acquistati sul sito coopculture