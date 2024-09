In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, la Fondazione Onda ETS organizza, per il quarto anno consecutivo, l’(H) Open Week.

Quando si svolgeranno le visite gratuite

L’evento si svolgerà dal 26 settembre al 2 ottobre. Questa bellissima iniziativa è stata per contrastare tutte malattie cardiovascolari. L’obiettivo principale sarà quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’informazione riguardo a queste patologie. Durante la settimana, particolare attenzione sarà riservata a tutte le condizioni patologiche più gravi, come ad esempio: l’aneurisma aortico addominale, l’infarto cardiaco, le malattie valvolari e le patologie delle arterie carotidee e venose.

Da segnare è la data del 30 settembre, proprio in questa data si svolgerà l’atteso evento presso il Salone Dusmet del Garibaldi-Centro. L’organizzazione è stata affidata all’Unità Operativa di Educazione alla Salute, diretta dalla dottoressa Anna Colombo, insieme all’Unità Operativa di Cardiologia, sotto la direzione del dottor Salvatore Felis. Saranno disponibili anche visite specialistiche gratuite presso l’Unità Operativa di Chirurgia Vascolare del Garibaldi-Nesima per coloro che si sono prenotati. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per promuovere la salute del cuore e sensibilizzare la comunità sulle misure preventive necessarie per combattere le malattie cardiovascolari.

L’importanza della prevenzione

Le malattie cardiovascolari sono una delle principali cause di mortalità in Italia, responsabili del 35,8% dei decessi totali. Le statistiche mostrano che il 38,8% delle vittime sono donne, mentre il 32,5% sono uomini. È interessante notare che le donne tendono a manifestare queste malattie con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché gli estrogeni forniscono loro una protezione naturale fino alla menopausa. Tuttavia, una volta superata questa fase, le donne sono più suscettibili agli eventi cardiovascolari, che spesso risultano più gravi e si presentano con sintomi meno evidenti.

La prevenzione primaria gioca un ruolo fondamentale per entrambi i sessi, ed è fortemente legata agli stili di vita. È essenziale la diagnosi precoce, soprattutto per coloro che presentano fattori di rischio come familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione, colesterolo alto, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità e stress. Durante l’(H) Open Week, oltre 150 strutture del network Bollino Rosa parteciperanno all’iniziativa, offrendo gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici, nonché eventi informativi, colloqui e distribuzione di materiale informativo nelle aree specialistiche di cardiochirurgia, cardiologia e chirurgia vascolare.