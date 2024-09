Sono state pubblicate le graduatorie di scorrimento relative all’assegnazione delle sedi per gli ammessi al Bando Erasmus+ Studio per l’anno accademico 2024/2025. Questo programma offre agli studenti l’opportunità di vivere un’esperienza di studio all’estero, arricchendo il proprio percorso formativo e culturale.

Le graduatorie e le macro aeree

Le graduatorie sono organizzate in base a quattro macro aree, ciascuna corrispondente ai diversi ambiti disciplinari delle facoltà:

Area Scientifica: Questa sezione include i Dipartimenti di Fisica e Astronomia, Matematica e Informatica, Scienze biologiche, geologiche e ambientali, Scienze chimiche, Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, Ingegneria elettrica, elettronica e informatica, Ingegneria civile e Architettura, e la Struttura didattica di Siracusa. Gli studenti di queste discipline possono trovare opportunità di studio in prestigiose università europee, contribuendo così a sviluppare le loro competenze scientifiche e tecniche.

Area Biomedica: Questa categoria comprende i Dipartimenti di Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche, Medicina clinica e sperimentale, Scienze biomediche e biotecnologiche, Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate e Scienze del Farmaco. Gli studenti che scelgono questo settore avranno l'opportunità di confrontarsi con le migliori pratiche internazionali e di accedere a programmi innovativi in ambito sanitario e di ricerca.

Area Umanistica: In questa sezione rientrano i Dipartimenti di Scienze della Formazione, Scienze umanistiche e la Struttura didattica di Ragusa. Gli studenti umanisti possono beneficiare di un'ampia gamma di corsi e attività che stimolano il pensiero critico e l'analisi culturale, potendo scegliere sedi di studio in diverse nazioni europee.

Area Economica/Giuridica/Sociale: Questa categoria comprende i Dipartimenti di Economia e Impresa, Giurisprudenza, e Scienze politiche e sociali. Gli studenti di queste aree possono esplorare le dinamiche economiche e giuridiche in contesti internazionali, preparandosi ad affrontare le sfide di un mercato sempre più globalizzato.

Come confermare la sede assegnata

È fondamentale che gli studenti ammessi confermino l’accettazione della sede assegnata entro sette giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, fissata per il 27 settembre 2024. La conferma deve essere effettuata accedendo al Portale Studenti e compilando l’apposito modulo elettronico, disponibile nella sezione Carriera > Mobilità internazionale > Erasmus studio > Accettazione. Questa operazione è essenziale per garantire la propria partecipazione al programma e per organizzare le fasi successive della mobilità.

Partecipare al programma Erasmus+ Studio rappresenta non solo un’opportunità di apprendimento accademico, ma anche un’esperienza di vita che arricchisce il bagaglio culturale di ogni studente, permettendo di costruire relazioni internazionali e migliorare competenze linguistiche e interculturali.