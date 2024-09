Il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, ha recentemente comunicato una notizia positiva per la comunità. Il Governo regionale ha destinato 50 milioni di euro provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione per la rifunzionalizzazione delle storiche Terme di Acireale. Questo intervento si prefigge di riqualificare l’intero complesso termale, affidando la gestione a imprenditori esperti del settore, con l’obiettivo di riportare in vita una delle attrazioni più importanti della zona.

Il progetto di ristrutturazione del Parco delle Terme

In un annuncio entusiasta, Barbagallo ha confermato che il progetto di ristrutturazione del Parco delle Terme, così come di una parte dell’immobile storico che si trova al suo interno, è stato approvato dal Genio Civile di Catania. Questo progetto, del valore di circa 1,5 milioni di euro, è fondamentale per restituire alla comunità il meraviglioso Parco delle Terme, che verrà riaperto nella prossima primavera.

Il sindaco ha rivelato di essere stato convocato dal presidente della Regione, Renato Schifani, per un incontro previsto il 26 settembre, durante il quale si discuterà del tavolo tecnico per avviare le procedure necessarie alla riapertura delle Terme. Barbagallo ha espresso gratitudine per il lavoro svolto dal Genio Civile, sottolineando l’importanza di questi passaggi per il futuro del complesso termale.

“Abbiamo fiducia nel percorso intrapreso e ci impegneremo a seguire con attenzione ogni fase del progetto,” ha affermato il sindaco. “Siamo determinati a garantire che il progetto innovativo rispetti le caratteristiche uniche del nostro territorio e delle nostre tradizioni.”

L’investimento regionale rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione delle Terme, che non solo hanno una grande rilevanza storica e culturale, ma sono anche un potenziale motore di sviluppo economico per Acireale e le aree circostanti. Con il sostegno e l’impegno delle istituzioni e degli imprenditori, le Terme di Acireale possono tornare a essere un luogo di incontro e benessere, attirando visitatori e turisti da tutto il mondo.