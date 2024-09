Concorso funzionari: la Provincia di Caltanissetta ha indetto un concorso finalizzato all’assunzione di funzionari a tempo indeterminato. Le posizioni disponibili riguardano il profilo professionale di Funzionario Amministrativo-contabile, con assegnazione a diversi settori dell’amministrazione.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 17 ottobre 2024.

Di seguito, tutte le informazioni dettagliate riguardo ai requisiti richiesti, le modalità di selezione e le procedure per la presentazione delle candidature. Sarà inoltre reso disponibile il bando pubblico per il download e la consultazione.

Concorso funzionari: i posti vacanti

Il concorso della Provincia di Caltanissetta, in Sicilia, prevede l’assunzione di quattro funzionari amministrativo – contabili che saranno assegnati ai seguenti Settori:

n. 1 posto nel IV settore “Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare, Protezione Civile”;

n. 1 posto nel I settore “Presidenza – Segreteria Generale – Affari legali”;

n. 2 posti nel II settore “Organizzazione e Personale”.

Concorso funzionari: i requisiti richiesti

Possono partecipare al concorso per funzionari della Provincia di Caltanissetta le persone in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando; età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;

all’età costituente il limite per il collocamento a riposo; idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti politici e di quelli civili;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti a tale obbligo);

(solo per i cittadini soggetti a tale obbligo); assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto d’impiego con Pubbliche Amministrazioni;

in corso che impediscano la costituzione del rapporto d’impiego con Pubbliche Amministrazioni; conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse;

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare;

a seguito di procedimento disciplinare; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver prodotto false dichiarazioni o documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Concorso funzionari: i titoli di studio

Chi intende partecipare al concorso deve inoltre essere in possesso di una Laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio o Scienze Politiche come di seguito riportato o ad esso riconducibile:

corso di laurea vecchio ordinamento equiparato ad una delle classi DM 509/99 e DM 270/04 oppure corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza classe (LMG-01);

corso di laurea magistrale in Economia e Commercio (LM-56, LM-77);

corso di laurea magistrale in scienze politiche (LM-62).

Le prove di selezione

Le prove d’esame saranno precedute da una fase di preselezione, che consisterà nella somministrazione di quesiti a risposta multipla riguardanti cultura generale e le materie specifiche delle prove d’esame. La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione dei titoli presentati e il superamento di due prove d’esame: una scritta e una orale. Durante la prova orale, verrà inoltre verificata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più comuni.