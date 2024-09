Bonus edilizi 2024: nel 2024, i bonus edilizi rappresentano un’opportunità unica per migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici. Ecco una panoramica delle principali detrazioni disponibili

Bonus edilizi 2024, Superbonus

A partire dal 1° gennaio 2024, il Superbonus consente una detrazione del 70%, accessibile solo per condomini, Onlus, Associazioni di Volontariato e APS. Le regole rimangono invariate: è necessario effettuare lavori “trainanti” e ottenere un salto di almeno due classi energetiche. Dal 2025, la detrazione scenderà al 65%.

Sismabonus

Il Sismabonus è attivo fino al 31 dicembre 2024 e permette di realizzare interventi di messa in sicurezza antisismica, con detrazioni variabili tra il 50% e l’85%, a seconda degli interventi e della tipologia di immobile. È previsto anche un Sismabonus Rafforzato al 110% per le spese eccedenti il contributo per la ricostruzione, valido fino al 2025.

Bonus Ristrutturazione ed Ecobonus

Il Bonus Ristrutturazione offre una detrazione del 50% per le spese sostenute fino alla fine del 2024, con un massimale di 96.000 euro. A partire dal 2025, le aliquote cambieranno: 36% fino al 2027 e 30% fino al 2033. L’Ecobonus, dedicato agli interventi di efficientamento energetico, prevede detrazioni dal 50% all’85%, a seconda delle tipologie di lavori eseguiti.

Bonus Mobili e Barriere Architettoniche

Fino al 31 dicembre 2024, il Bonus Mobili permette di detrarre il 36% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, a condizione di aver effettuato un intervento di recupero edilizio nell’anno precedente. Inoltre, il Bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche offre una detrazione del 75% fino al 2025, applicabile a interventi specifici come l’installazione di ascensori e rampe.

Bonus edilizi 2024, Bonus Verde

Infine, il Bonus Verde, attivo fino al 31 dicembre 2024, prevede una detrazione del 36% per le spese di manutenzione e miglioramento degli spazi verdi degli edifici, con un massimale di 5.000 euro.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di consultare le guide dell’Agenzia delle Entrate sui bonus edilizi 2024. Queste misure rappresentano un’importante opportunità per migliorare la qualità degli edifici e promuovere un futuro più sostenibile.