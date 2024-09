È iniziata ieri, fino a domenica 22 settembre, la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2024, il cui tema è “La condivisione degli spazi pubblici”. Questo evento, organizzato a Catania organizzata dall’Amministrazione Trantino con l’assessorato alla Mobilità retto da Paolo La Greca, è la campagna di sensibilizzazione più importante della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile. L’ obiettivo è quello di promuovere il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di altre soluzioni di trasporto pulite e intelligenti.

Settimana della Mobilità Sostenibile: il programma

Sono previste numerose attività e un programma ricco di appuntamenti, in collaborazione con tutte le altre realtà aderenti al progetto a Catania. Il programma, curato dall’ufficio del Mobility manager del Comune, prevede passeggiate in bici, escursioni, itinerari culturali, pedonalizzazioni sperimentali, seminari, convegni, tavoli tecnici, laboratori didattico-educativi, visite culturali guidate, stand promozionali, minicorsi sull’uso in sicurezza della bicicletta.

Nel frattempo, in via Crociferi, lato Villa Cerami sono state, finalmente, attivate le telecamere per la ztl, già in vigore sulla carta ma ora sorvegliata. Sarà sicuramente uno tra i luoghi più gettonati nel corso dell’appuntamento di domenica 22, che rappresenterà il culmine della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile a Catania.

Sul sito del comune di Catania, alla sezione Uffici/MobilityManager, è possibile consultare il programma completo.

Settimana Europea della Mobilità Sostenibile: metro gratis

Il giorno clou della Settimana della Mobilità Sostenibile sarà l’ultimo, domenica 22 settembre. con la giornata “In città senza la mia auto“, il car free day che prevede la chiusura al traffico di un’ampia porzione del centro storico dalle 8 alle 14, per dare spazio a una grande isola pedonale e ad una serie di attività tematiche in particolare su mobilità sostenibile e sicurezza stradale. In diverse aree del centro città si terranno, inoltre, iniziative educativo-formative, espositivo-promozionali, con la presenza anche dell’Autobooks del Comune

Per l’occasione, il servizio viaggiatori della linea metropolitana della Ferrovia Circumetnea sarà gratuito per tutta la giornata, rispettando i seguenti orari: