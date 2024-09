L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. comunica che, in seguito allo sciopero nazionale dei lavoratori dei trasporti pubblici indetto da Cub Trasporti per il 20 settembre 2024, potrebbero verificarsi modifiche e disagi nei servizi offerti. È possibile che alcune corse vengano cancellate o subiscano ritardi significativi. AMTS è al lavoro per ridurre al minimo i disagi e garantire la ripresa del servizio al termine dello sciopero.

Giorno e orari

Durante lo sciopero, che avrà una durata complessiva di 24 ore, il personale viaggiante sospenderà le proprie attività dalle ore 10:30 alle ore 18:00 e nuovamente dalle ore 21:00 fino alla conclusione del servizio serale. Inoltre, il restante personale dell’azienda, che include il personale amministrativo e di supporto, interromperà le proprie mansioni per l’intero turno di lavoro.

Per aggiornamenti in tempo reale sulla situazione dei servizi e per ulteriori informazioni, si raccomanda di consultare il sito web ufficiale di AMTS o i canali di comunicazione dell’azienda. L’azienda apprezza la comprensione e la pazienza dei cittadini durante questo periodo di disagi inevitabili.