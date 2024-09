È davvero sconcertante vedere come il comune di Aci Castello gestisca l’incarico di direttore del museo civico del Castello Normanno Svevo. Secondo quanto scritto nel bando, la posizione è offerta a titolo completamente gratuito, ma le qualifiche richieste sono estremamente elevate. Questo contrasto tra la mancanza di compenso e le alte aspettative è non solo inaccettabile, ma anche profondamente ingiusto.

I titoli richiesti

Infatti proprio il comune richiede che il candidato per il ruolo di direttore onorario possieda una laurea in lettere classiche, architettura, scienze naturali, archeologia o titoli equipollenti. È chiaro che il ruolo implichi delle grandi responsabilità e richieda una preparazione professionale e culturale di alto livello. Tuttavia, è paradossale che, mentre le qualifiche richieste siano così elevate, non venga previsto alcun tipo di stipendio per il lavoro svolto. Come è possibile chiedere tali competenze e professionalità senza offrire una giusta compensazione?

Stipendio annuale apri a zero euro

Il fatto che il comune di Aci Castello offra uno stipendio annuo pari a zero euro è sconcertante e dimostra una mancanza di rispetto verso la professionalità e l’impegno richiesti. D’altronde non Non è solo una questione di compenso, ma di riconoscimento e valorizzazione delle competenze. Offrire un incarico di alta responsabilità senza stipendio implica che il lavoro e le qualifiche necessarie non siano considerati sufficientemente importanti da meritare un compenso.