Doveva essere prevista per domani la prima campanella per dare il via al nuovo anno scolastico in una scuola elementare a Pergusa, nell’Ennese. Ma a causa del crollo di un solaio, l’inizio è stato rimandato. Quattro operai sono rimasti feriti, di cui uno in maniera più grave, mentre effettuavano dei lavori nella palestra dell’istituto. Per il ferito più grave è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Gli operari avrebbero gettato il calcestruzzo sul solaio, che ha ceduto travolgendoli. La palestra è vicina al plesso scolastico, che è stato evacuato.