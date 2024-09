Se viaggiate spesso e molto, probabilmente avete l’esperienza nel noleggio di un’auto in diverse parti del mondo. Noleggiare un’auto vi consente di essere flessibile nel vostro viaggio. Si noleggia un’auto e si fa affidamento solo sul suo programma, indipendentemente dagli altri. Questa è una grande opportunità per risparmiare tempo, finanziamenti ed energia, oltre a visitare il maggior numero possibile di posti fantastici.

Inoltre, potete noleggiare un’auto che non avete mai guidato prima, ma che vorreste davvero. Ad esempio, molti italiani hanno trascorso questa estate negli Emirati Arabi Uniti. La scelta di un luogo di riposo è assolutamente ovvia: clima caldo, condizioni ideali per nuotare e praticare sport acquatici, servizio di qualità. Tuttavia, per evitare di muoversi nel caldo a piedi, i turisti hanno noleggiato le auto di Renty.ae scegliendo quei modelli che il budget consentiva. A volte in vacanza voglio permettermi un po’ di più che nella vita normale. Quindi i turisti hanno utilizzato la richiesta di noleggio auto Abu Dhabi lusso, noleggiando Ferrari, Lamborghini e altre auto. Pertanto, si può muoversi comodamente nell’auto dei suoi sogni, anche se per dieci giorni.

Abbiamo comparato i processi di noleggio di auto in diversi continenti e vi diciamo quali differenze esistono tra i paesi e dove noleggiare un’auto è più redditizio.

● Europa

Certo, l’Europa è vasta e dovremo guardare diversi paesi all’interno del continente.

Cominciamo con la Germania. In diverse società di noleggio, l’età minima per noleggiare un’auto può variare. In teoria, è possibile noleggiare un’auto a partire dall’età di 18 anni. Tuttavia, a volte i turisti di età inferiore ai 25 anni si trovano ad affrontare casi in cui una società di noleggio addebita un supplemento «per un giovane autista» di circa 10-18 Euro a notte.

È importante avvisare le aziende da cui noleggiate l’auto di viaggiare fuori dal paese, poiché a volte vengono applicate tariffe di attraversamento delle frontiere. Inoltre, spesso i distributori stabiliscono un limite di chilometraggio per un’auto al giorno di 250 o 300 km. Quindi, dopo aver affittato l’auto, controllano il chilometraggio totale e addebitano un costo aggiuntivo per l’eccesso. Il prezzo dipende dalle normative dell’azienda.

Se siete in Svizzera, preparatevi al fatto che le compagnie di autonoleggio richiedono un deposito. Di norma, sono 450-650 Franchi. Il vantaggio di noleggiare un’auto in Svizzera è l’ampia scelta di auto di lusso: Ferrari, Lamborghini, Aston Martin e altri. Pertanto, i turisti scelgono quelle auto che non sono disponibili per l’acquisto.

Tuttavia, fate attenzione: in Svizzera, l’età del conducente inizia dai 20 anni. Se il conducente è più giovane al volante, verificate con l’azienda le condizioni di noleggio di auto.

Se siete interessati a una vacanza locale, ma non avete ancora la vostra auto, considerate di noleggiare un’auto qui in Italia. Il costo del noleggio auto in Italia è piuttosto basso. Prima della pandemia, si potevano trovare auto anche per 2-3 euro al giorno!

● Emirati Arabi Uniti

Viaggiare negli Emirati Arabi Uniti senza auto è piuttosto difficile: temperatura elevata, clima secco, asfalto caldo. Muoversi in tali condizioni con i mezzi pubblici è impossibile, e ogni volta che si ordina un taxi può anche tirare un sacco di soldi.

Gli Emirati Arabi Uniti sono sempre tra i primi paesi per la qualità delle strade. Gli Emirati Arabi Uniti si sono classificati al primo posto nello sviluppo di infrastrutture stradali nel mondo nel Global Competitiveness Report per diversi anni consecutivi. Ciò significa che qui ci sono le migliori strade del mondo per noleggiare un’auto e godersi la vacanza.

Per noleggiare un’auto è necessario un permesso di guida internazionale. Si devono prendere sul serio le condizioni richieste dalle compagnie di noleggio. La società di noleggio si riserva il diritto di rifiutare l’auto a qualsiasi cliente a meno che non fornisca tutta la documentazione necessaria e una carta di credito a suo nome con denaro disponibile sufficiente per bloccare il deposito cauzionale dell’auto.

● Stati Uniti

Se avete programmato un viaggio negli Stati Uniti, preparatevi al fatto che sarà più conveniente prenotare un’auto a lungo termine, a partire da 7 giorni o più. I prezzi partono da $40 al giorno.

La spesa aggiuntiva di solito include il numero di persone in macchina, un navigatore (che potete rinunciare) e un seggiolino per bambini se viaggiate con un bambino. È anche importante: se prendete un’auto in una città o stato e la noleggi in un’altra, verrà aggiunto un supplemento di $150–$200.

È necessario scegliere un’assicurazione che vi protegga da furti e danni. Questa è una fase importante, poiché nei parcheggi americani la vostra auto può essere tranquillamente graffiata per divertimento.

È anche importante affrontare la domanda del noleggio di auto in anticipo per avere il tempo di prenotare un’auto a un costo inferiore e di studiare attentamente le condizioni offerte da determinate società di noleggio. Questo è il segreto principale di un viaggio di successo in un’auto a noleggio!