La città di Catania parteciperà a un’importante iniziativa sociale: la conta dei senza fissa dimora, che si terrà il 1° ottobre 2024, dalle 19:00 alle 23:00. L’evento rientra nel progetto europeo European Homelessness Count (EHC), un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea che coinvolge, oltre a Catania, città come Milano e altre 12 località europee. Lo scopo principale è quello di raccogliere dati scientifici precisi sulle persone senza dimora, per ottenere un quadro chiaro della situazione a livello locale ed europeo.

L’iniziativa si svolgerà grazie all’impegno di circa 40 squadre di volontari, ciascuna incaricata di monitorare una specifica area della città. I gruppi si occuperanno di rilevare il numero di persone che vivono in strada e di valutarne le condizioni. L’obiettivo è non solo di censire questa popolazione invisibile, ma anche di comprendere meglio le sfide che affrontano quotidianamente, in modo da poter sviluppare politiche e interventi più mirati ed efficaci per il contrasto alla povertà estrema e all’emarginazione sociale.

L’iniziativa è aperta a tutti coloro che desiderano partecipare come volontari. Tuttavia, è necessario soddisfare alcuni requisiti: