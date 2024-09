In Piazza Europa, proprio nel lungo mare, recentemente è stato installato un defibrillatore nel nuovo parco giochi per bambini. Nello stesso parco sono presenti anche attrezzi per gli allenamenti dei più grandi.

Proprio per questo motivo un defibrillatore è utile e necessario, peccato che quello presente si sia trasformato in un cestino per rifiuti! Solo l’inciviltà che infesta questa città può portare qualcuno a gettare immondizia in una postazione che può salvare vite.

Oltre all’assurdità di far condividere lo spazio tra bambini di due-quattro anni e adolescenti che, con la musica a tutto volume, si allenano sugli stessi attrezzi dove i più piccoli dovrebbero arrampicarsi e giocare, i cestini in piazza esistono. Inoltre alcuni dei giochi sono già rotti, e anche questo mette a repentaglio l’incolumità dei più piccoli.