Era tutto pronto per l’avvio dei lavori di costruzione del telescopio europeo Flyeye, situato sulle Madonie. Il telescopio era destinato ad individuare asteroidi minacciosi per la Terra. Ma il Tar ha fermato l’inaugurazione, pervista per il 6 settembre.

Il Tribunale amministrativo della Sicilia ha disposto la sospensione dei lavori su ricorso di alcune associazioni ambientaliste: Club Alpino Italiano, Legambiente Sicilia, Lipu, Wwf Sicilia. Nel merito il Tar si pronuncerà in camera di consiglio il 24 settembre prossimo.

L’osservatorio astronomico dovrebbe nascere sulla cima di Monte Mufara all’interno della zona A di tutela integrale del Parco delle Madonie. Del progetto si discute ormai da tempo.

Dopo varie manifestazioni, ora le associazioni hanno presentato ricorso in coincidenza l’avvio dei lavori in assenza, sostegno, di alcuni pareri e autorizzazioni. Con il decreto il Tar ha accolto, anche, la richiesta di acquisire una serie di documentazioni presso gli enti interessati.

Le associazioni ambientaliste hanno intanto organizzato un presidio di protesta a Piano Battaglia, nell’area che conduce a monte Mufara anche per assicurarsi che i lavori vengano effettivamente sospesi.