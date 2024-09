Georghe Tupina, 39 anni, operaio rumeno è morto schiacciato dal un autoarticolato condotta da un suo collega di lavoro.

La vittima stava provando a riparare il mezzo, dopo aver ricevuto una richiesta d’intervento proprio da parte del conducente del mezzo pesante.

L’ennesimo caso di incidente sul posto di lavoro, verificatosi venerdì sera scorso intorno alle 22, sulla Ss 514, nei pressi della stazione di servizio sul territorio di Vizzini.

Da una prima ricostruzione, eseguita dagli inquirenti, il conducente del mezzo abbia avuto dei problemi col mezzo pesante e sarebbe stato costretto a fermarsi in attesa dei meccanici. L’operaio 39enne, non appena giunto sul posto ha iniziato a lavorare sul mezzo guasto, utilizzando un cric idraulico per sollevare il mezzo.

Da quanto si apprende il cric all’improvviso avrebbe ceduto, schiacciando l’operaio. Nonostante l’intervento tempestivo di vigli del fuoco e paramedici, l’uomo ha perso la vita. Il mezzo è attualmente sotto sequestro.