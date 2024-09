Proseguono i controlli delle volanti del mare della questura nella fascia costiera catanese, ancora molto affollata da bagnanti e turisti. Proprio per questo le volanti continuano a vigilare per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nelle aree protette.

Negli ultimi giorni, i poliziotti hanno controllato 31 imbarcazioni e hanno identificato 56 persone che, a vario titolo, si trovavano a bordo. In totale sono emerse ben 12 infrazioni al codice della navigazione e delle speciali regole previste a tutela dell’area marina protetta dei Ciclopi.

La maggior parte delle infrazioni riguardavano: le navigazioni pericolose sotto costa, l’eccessiva velocità all’interno della zona protetta, mancanza di assicurazione obbligatoria, guida di una moto d’acqua senza patente nautica e navigazione vietata con le moto d’acqua all’interno dell’area protetta.

Per le violazioni riscontrate, la polizia ha elevato complessivamente sanzioni per un totale di 7964 euro. In molti casi, l’intervento della polizia è stato decisivo per scongiurare pericoli derivanti da un’imprudente navigazione di alcuni conducenti delle imbarcazioni.