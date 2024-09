Il cadavere di un uomo anziano, di circa 80 anni, è stato trovato nelle campagne di fronte all’ospedale di Acireale. Secondo le primo notizie, diffuse da Rei Tv, il ritrovamento è avvenuto grazie a un operaio che ha subito avvisato le autorità. Le prime indagini indicano che la morte risalirebbe a circa tre giorni fa.

Gli inquirenti sospettano che l’uomo possa essere un paziente che si era allontanato volontariamente dall’ospedale dove era ricoverato. Attualmente i carabinieri della compagnia di Acireale stanno indagando sul caso e cercando di ricostruire gli eventi.

Aggiornamento: l’uomo è stato identificato e corrisponde al nome di Antonino Panebianco, conosciuto come “Gilommo”. Panebianco si sarebbe allontanato volontariamente dal pronto soccorso dell’ospedale senza poi farvi ritorno. Non era sposato e non aveva figli.