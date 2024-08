Giornata particolarmente intensa per le stazioni Etna Nord ed Etna Sud del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, impegnate in tre distinti interventi di soccorso. Nel versante nord dell’Etna, un anziano cercatore di funghi, originario di Nicolosi, è stato colto da malore nella zona del Bivacco di Monte Spagnolo. Allertati dal figlio dell’uomo, i soccorritori hanno raggiunto il luogo percorrendo la Pista Altomontana con mezzi fuoristrada. Dopo aver valutato le condizioni di salute del fungaiolo, lo hanno condotto fuori dall’area impervia, consegnandolo ai sanitari del 118 nei pressi del Rifugio di Case Pirao. Fortunatamente, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Nel versante sud, i tecnici della stazione Etna Sud sono intervenuti per soccorrere una turista francese che si era infortunata al ginocchio lungo il sentiero che conduce al Cratere Silvestri Superiore. Dopo averla raggiunta e valutato la situazione, l’hanno accompagnata alla guardia medica locale per le cure del caso.

Un altro intervento si è reso necessario nella Riserva Naturale di Cavagrande del Cassibile, dove un turista tedesco è stato colto da malore lungo il sentiero di Scala Cruci, probabilmente a causa del caldo intenso e della fatica. In questo caso, oltre alle squadre di terra, è intervenuto anche un elicottero della Guardia di Finanza, che ha trasportato l’uomo fino alla sommità del sentiero, dove è stato preso in carico dai sanitari del 118.