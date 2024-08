Aiuti economici studenti: l’Italia sostiene con determinazione il diritto allo studio, ma spesso finanziare l’istruzione dei figli può pesare significativamente sul bilancio familiare. Con l’attuale situazione lavorativa e l’aumento generale dei costi, affrontare le spese delle tasse universitarie per più di un figlio è diventato sempre più difficile. Per questo, molte famiglie hanno dovuto fare affidamento sugli aiuti economici messi a disposizione dal governo. Di seguito, una selezione dei sussidi e delle agevolazioni più utili.

Aiuti economici studenti: carta Giovani e Carta del Merito

Carta cultura e carta del merito, sono le due soluzioni che sostituiscono il vecchio Bonus cultura, insieme contribuiscono a un totale di 1000 euro. Ciascuna delle carte, infatti, fornisce un contributo di 500 euro e può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2024.

La carta Cultura Giovani è destinata ai giovani che compiono 18 anni, il bonus può essere richiesto se il reddito familiare non supera i 35 mila euro.

La carta del Merito è invece dedicato ai giovani in possesso di un voto di maturità pari a 100 centesimi.

Aiuti economici studenti: agevolazioni su tasse universitarie e borse di studio

Per gli studenti provenienti da nuclei familiari con un reddito basso, esiste la possibilità di veder sensibilmente diminuite le tasse universitarie.

In alcuni casi particolari è previsto un azzeramento totale. Ogni anno vengono indicate delle sogli di ISEE entro le quali rientrare per vedersi azzerate le tasse universitarie. I singoli Atenei è libero di scegliere anche alcuni soggetti meritevoli da agevolare economicamente.

Ad oggi il bonus università è rivolto agli studenti con ISEE non superiore 22 mila euro annui.

Uno dei più classici aiuti economici per gli studenti universitari è la borsa di studio. Quest’ultime sono gestite dalle singole regioni. Ogni anno la Regione rende noto il numero di borse di studio finanziato. Le borse sono destinate agli studenti maggiormente meritevoli e i loro importi sono altamente variabili.

Bonus Computer

Il computer è diventato indispensabile per lo studio, sia a livello universitario, ma non solo. Dal 2020 è attivo un contributo che mira ad agevolare le famiglie all’adozione di una connessione a banda larga veloce per poter permettere una navigazione fluida utile per lo studio.

Si tratta di una misura MISE, che prevede due fasce di potenziali richiedenti;