Il Consiglio di Stato ha dato ragione ai passeggeri di Ryanair. Ad dire la sua è anche il Codacons: la richiesta è di eliminare tutti i costi aggiuntivi sui voli, inclusa la selezione dei posti. L’associazione sottolinea che, sebbene sia giusto garantire che minori, persone disabili o con mobilità ridotta possano viaggiare accanto ai propri accompagnatori senza oneri extra, questo diritto dovrebbe essere esteso a tutti i passeggeri.

Proprio per questo il Codacons chiede la rimozione di tutti i costi supplementari per ogni viaggiatore, indipendentemente dalla propria situazione personale.

La nota del Codacons

Nella nota Codacons si può leggere: “l’associazione accoglie con favore la decisione del Consiglio di Stato, che ha dato ragione a Enac e respinto l’appello proposto da Ryanair contro la sentenza del Tar Lazio del 2022. Ma il problema dei costi extra, spesso altissimi e capaci di alterare del tutto il prezzo iniziale, rimane. Non si tratta di un tema di poco conto: la mancanza di chiarezza e trasparenza, fin dall’inizio, rispetto ai costi di un biglietto non permette infatti ai viaggiatori di confrontare le tariffe in modo semplice e, quindi, di cercare la soluzione più conveniente. Non a caso, già nel 2021 l’Associazione ha presentato un esposto all’Enac e all’Antitrust contro l’extra-costo chiesto dalle compagnie aeree ai passeggeri che vogliono scegliere il posto a sedere sui voli”.