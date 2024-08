Sono iniziati i lavori per installare le ringhiere sull’altro lato della corsia ciclopedonale delle Plaia. A segnalarlo l’associazione Lungomare Liberato.

Il progetto, inizialmente previsto per essere completato entro maggio, è stato successivamente rinviato con l’auspicio che fosse terminato almeno entro i primi di settembre, come indicato nelle dichiarazioni di luglio. Tuttavia, è possibile che i tempi previsti non vengano rispettati. Attualmente, restano da completare tutta la tratta di via Cristoforo Colombo e l’intersezione necessaria per collegare la nuova corsia alla ciclabile esistente presso la Plaia.

Con i lavori ancora in corso e questi importanti tratti non completati, è probabile che l’intervento non sia pronto prima della conclusione della stagione balneare. Un tempismo pessimo, considerando che l’ultimazione della corsia avverrà probabilmente quando l’afflusso turistico estivo sarà terminato.