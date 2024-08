Unict, contributo alloggi 2024 per i fuorisede: in corso la selezione per l’attribuzione dei contributi erogati dal MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) e dal MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) che hanno appositamente stanziato un fondo di 6 milioni di euro.

Unict, contributo alloggio 2024: i requisiti

Possono presentare istanza di assegnazione le persone che rispettano i requisiti elencati di seguito:

iscritte ai corsi di studio dell’Università di Catania nell’a.a. 2023/24;

intestatarie di un contratto – regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate – per la locazione di un immobile abitativo, per il quale sono state sostenute spese durante l’anno 2024;

appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 20.000 euro;

fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato;

che non usufruiscano di altri contributi pubblici per l’alloggio per l’anno accademico 2023/24.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

copia del contratto di locazione regolarmente registrato;

ricevuta della registrazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;

quietanze di pagamento dei canoni corrisposti (ricevute fiscali o bonifico delle spese di affitto sostenute);

ISEEU/ISEE parificato (solo per le persone iscritte ai corsi di Dottorato o alle Scuole di Specializzazione e per gli iscritti/e ai Corsi di studio che non abbiano presentato un ISEE all’Ateneo per l’a.a. 2023/24);

eventuale ISEE corrente in corso di validità, laddove ne ricorrano le condizioni previste dalla normativa in materia.

Il tetto massimo nazionale di spesa è di 6 milioni di euro. L’importo pro capite del contributo che verrà riconosciuto agli aventi diritto è determinato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, con successivo provvedimento, in rapporto al tetto di spesa e al numero complessivo degli studenti aventi diritto che verrà comunicato al Ministero da parte di tutti gli Atenei statali.

Sono gli ultimi giorni per poter effettuare la presentazione dell’istanza che deve avvenire online (Portale Studenti > Carriera > Domande > Contributo per l’alloggio) entro e non oltre il 29 agosto 2024.